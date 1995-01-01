Алюминиевый телескопический монопод для селфи, максимальная длина 71.5 см. Для раскрытия монопода поверните верхние секции против часовой стрелки: белые точки должны выстроиться в прямую линию. Выберите необходимую длину и поверните секции в обратную сторону для фиксации монопода. Рукоятка покрыта силиконом для защиты от холода и лучшего захвата.

Крепление для камеры: штативный винт 1/4" + адаптер для «гребешка» типа GoPro. В основании присутствует резьбовое гнездо 1/4" для установки на штативы и другие держатели. Обратите внимание: адаптер для смартфонов и нижняя тренога продаются отдельно. При использовании с экшен-камерами типа Insta 360 камера автоматически удаляет монопод с изображения.

Монопод рассчитан на использование с телефонами, компактными фотоаппаратами и экшен-камерами, мы не рекомендуем использовать его с зеркальными или беззеркальными камерами.