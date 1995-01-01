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Монопод для селфи Puluz PU814 Selfie Stick, длина до 70 см

  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
  • PU814 Selfie Stick, длина до 70 см
Код товара:УТ-00076395
Артикул:PU814

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Алюминиевый телескопический монопод для селфи, максимальная длина 71.5 см. Для раскрытия монопода поверните верхние секции против часовой стрелки: белые точки должны выстроиться в прямую линию. Выберите необходимую длину и поверните секции в обратную сторону для фиксации монопода. Рукоятка покрыта силиконом для защиты от холода и лучшего захвата.

Крепление для камеры: штативный винт 1/4" + адаптер для «гребешка» типа GoPro. В основании присутствует резьбовое гнездо 1/4" для установки на штативы и другие держатели. Обратите внимание: адаптер для смартфонов и нижняя тренога продаются отдельно. При использовании с экшен-камерами типа Insta 360 камера автоматически удаляет монопод с изображения.

Монопод рассчитан на использование с телефонами, компактными фотоаппаратами и экшен-камерами, мы не рекомендуем использовать его с зеркальными или беззеркальными камерами.

  • Материалы: алюминиевый сплав, АБС пластик
  • Количество секций: 5
  • Длина в сложенном виде: 19 см
  • Максимальная длина: 71.5 см (без учета винта)
  • Вес: ок. 170 г