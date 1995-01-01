Puluz PU650B – настольное крепление типа пантограф, позволяющее свободно регулировать положение смартфона по высоте, наклону и вылету. Струбцина с 4 монтажными отверстиями дает возможность закрепить его не только на горизонтальных поверхностях, таких как столешницы или книжные полки, но и на вертикальных – например, на спинке кровати. Максимальная ширина захвата: 7 см. Силиконовые накладки улучшают захват и не царапают поверхность. Пружинный зажим для телефона совместим с моделями шириной от 6 до 8.5 см. Можно использовать для стримов, видеозвонков, онлайн-конференций, записи коротких видео для социальных сетей, а также просто как регулируемую подставку для телефона.