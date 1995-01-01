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Настольное крепление Puluz PU650B со струбциной для смартфона

  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
  • PU650B со струбциной для смартфона
Код товара:УТ-00087550
Артикул:PU650B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Puluz PU650B – настольное крепление типа пантограф, позволяющее свободно регулировать положение смартфона по высоте, наклону и вылету. Струбцина с 4 монтажными отверстиями дает возможность закрепить его не только на горизонтальных поверхностях, таких как столешницы или книжные полки, но и на вертикальных – например, на спинке кровати. Максимальная ширина захвата: 7 см. Силиконовые накладки улучшают захват и не царапают поверхность. Пружинный зажим для телефона совместим с моделями шириной от 6 до 8.5 см. Можно использовать для стримов, видеозвонков, онлайн-конференций, записи коротких видео для социальных сетей, а также просто как регулируемую подставку для телефона.

Комплектация:

  • Кронштейн-пантограф
  • Струбцинный зажим
  • Держатель для телефона