В данный комплект входит защитный силиконовый чехол для экшен-камер GoPro HERO 9, HERO 10, HERO 11 и HERO 12, а также защитная крышка для объектива камеры, шнурок для крышки, кистевой ремешок для камеры и сменная боковая дверца с люком для зарядки во время использования. Мягкий чехол и крышка объектива обеспечивают защиту от случайных ударов, предотвращают появление царапин на дисплеях и объективе.

Обратите внимание: этот чехол не подходит для HERO 13, для нее выпускается модель PU949B.