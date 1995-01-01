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Защитный чехол Puluz PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный

  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
  • PU540B для GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12, черный
Код товара:УТ-00076345
Артикул:PU540B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

В данный комплект входит защитный силиконовый чехол для экшен-камер GoPro HERO 9, HERO 10, HERO 11 и HERO 12, а также защитная крышка для объектива камеры, шнурок для крышки, кистевой ремешок для камеры и сменная боковая дверца с люком для зарядки во время использования. Мягкий чехол и крышка объектива обеспечивают защиту от случайных ударов, предотвращают появление царапин на дисплеях и объективе.

Обратите внимание: этот чехол не подходит для HERO 13, для нее выпускается модель PU949B.