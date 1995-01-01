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Держатель для телефона Puluz PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации

  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
  • PU536B, в башмак, с регулировкой ориентации
Код товара:УТ-00087549
Артикул:PU536B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Держатель для телефона Puluz PU536B устанавливается в горячий или холодный башмак для аксессуаров и фиксируется специальным поджимным винтом с барашковой головкой. Он работает с моделями шириной от 6.4 до 10.4 см, а винт в основании обеспечивает регулировку угла наклона. Съемка возможна как в горизонтальном, так и в вертикальном формате. Силиконовые накладки не царапают корпус и обеспечивают надежный захват. Может использоваться со штативами, моноподами, присосочными креплениями и так далее.

Материалы: АБС пластик.