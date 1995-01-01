Софтбокс Puluz PU5145 кольцевой, для накамерной вспышки, 45 см
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Описание
Кольцевой софтбокс Puluz PU5145 работает примерно как студийная «портретная тарелка»: благодаря большой площади поверхности и специальной конструкции бокса свет ложится на объект съемки равномерно, без теней. Это позволяет визуально разгладить лицевые морщины и замаскировать другие дефекты кожи вашей модели. Дополнительным эффектом являются яркие колечки света, отражающиеся в глазах. Софтбокс можно установить прямо на камеру, он фиксируется в 2 точках: шнурками вокруг объектива и липучкой-велкро вокруг головки вспышки. Его также можно использовать и на выносе, когда вспышка стоит на стойке или находится в руках ассистента – в этом случае он просто создает мягкий рисующий или заполняющий свет.
Это очень эффективное решение для съемок на локациях (свадебная съемка, репортажи с мероприятий, портретная съемка под открытым небом), когда вы ограничены в съемочном оборудовании. Он очень быстро готовится к съемке, а после фотосессии складывается в чехол диаметром всего 17 см – такой легко поместится в любом рюкзаке или фотосумке. Софтбокс Puluz PU5145 выполнен из качественных, прочных материалов (плотная синтетическая ткань на стальном пружинном каркасе), поэтому прослужит вам долгие годы.
- Размеры в раскрытом состоянии: 45 х 45 х 16 см
- Размеры в сложенном виде: прибл. 17 х 6 см
- Вес: 227 г
- Комплектация: софтбокс, чехол для хранения