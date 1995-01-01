Рюкзак-слинг необычной треугольной формы подходит для зеркальных и беззеркальных камер (без батарейных ручек) с 2-3 объективами среднего размера (24-70/2.8, 85/1.4 и т.п.). Отдельно сверху можно установить чехол для длиннофокусного объектива (70-200/2.8, 150-600 и так далее). Доступ к основному отделению открывается с обеих сторон: клапаны можно плотно закрыть на молнии или защелкнуть на пряжку-фастекс, когда вам необходим максимально быстрый доступ к технике. Спереди предусмотрен карман на молнии для мелких аксессуаров (зарядное устройство, батареи, кабели), а с тыльной стороны еще один потайной карман, куда можно убрать, к примеру, смартфон или паспорт. Наконец, снизу на пару ремней можно закрепить небольшой туристический штатив.

Рюкзак с уплотненными стенками обеспечивает хорошую защиту от случайных ударов, ткань с водоотталкивающим покрытием легко переносит небольшой дождь. Для ношения в общественном транспорте имеется мягкая верхняя ручка (оранжевая), а при активном движении (например, при езде на велосипеде) слинг можно дополнительно зафиксировать на теле вспомогательной стропой.

В целом Puluz PU5014B – недорогой, доступный слинг для городского ношения и работы на мероприятиях.