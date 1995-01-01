Страховочный поплавок для экшн-камер. Крепится на заднюю дверцу подводного бокса с помощью надежного 3М VHB скотча и обеспечивает камере положительную плавучесть в ситуациях, когда вы случайно уронили ее в воду, или если она упала вместе с креплением. Благодаря яркому оранжевому цвету поплавок легко найти на поверхности воды. Рекомендуется для серфинга, каякинга, шноркелинга и всех прочих видов отдыха на воде.

Размеры: 7 х 5 х 2.5 см

Вес брутто: 30 г