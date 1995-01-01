Держатель для смартфона Puluz PU410 позволяет снимать и в горизонтальном, и в вертикальном формате. Зажим для телефона можно открутить и использовать отдельно от подставки, он устанавливается на стандартный штативный винт 1/4" и работает с телефонами шириной от 5.4 до 9 см. Телефон поджимается специальным винтом, поэтому точно не выпадет из зажима даже при сильных вибрациях (например, при установке на велосипедный руль). Устройство выполнено из прочного пластика, резиновые накладки защищают телефон от царапин.