Настольный штатив Puluz PU373 может использоваться со смартфонами, экшен- и 360° камерами, компактными фотоаппаратами, стабилизаторами для телефонов и так далее. Его можно применять как подставку для телефона, устройство для съемки самого себя и ночной съемки с длинной выдержкой, а также как рукоятку для записи селфи и видео. На верхнюю площадку и наконечники ножек нанесены резиновые противоскользящие накладки. Винт стандартный: 1/4"-20.

Универсальный держатель для телефона совместим с моделями шириной от 5 до 8.5 см. Резиновые накладки не царапают телефон и предотвращают его выскальзывание из захвата. Два резьбовых гнезда 1/4" (снизу и на тыльной стороне) позволяют устанавливать телефон на различные другие держатели: присоски, моноподы, большие штативы и так далее.