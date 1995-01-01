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Настольный штатив Puluz PU373 с держателем для смартфона

  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
  • PU373 с держателем для смартфона
Код товара:УТ-00087547
Артикул:PU373

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Настольный штатив Puluz PU373 может использоваться со смартфонами, экшен- и 360° камерами, компактными фотоаппаратами, стабилизаторами для телефонов и так далее. Его можно применять как подставку для телефона, устройство для съемки самого себя и ночной съемки с длинной выдержкой, а также как рукоятку для записи селфи и видео. На верхнюю площадку и наконечники ножек нанесены резиновые противоскользящие накладки. Винт стандартный: 1/4"-20.

Универсальный держатель для телефона совместим с моделями шириной от 5 до 8.5 см. Резиновые накладки не царапают телефон и предотвращают его выскальзывание из захвата. Два резьбовых гнезда 1/4" (снизу и на тыльной стороне) позволяют устанавливать телефон на различные другие держатели: присоски, моноподы, большие штативы и так далее.

  • Материалы: пластик, силикон
  • Размеры штатива в сложенном положении: 7.8 х 3 х 3 см
  • Высота в разложенном виде: 5 см
  • Комплектация: штатив, держатель для телефона