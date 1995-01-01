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Рукоятки Puluz PU369 алюминиевые, для стабилизатора

  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
  • PU369 алюминиевые, для стабилизатора
Код товара:УТ-00082600
Артикул:PU369

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальные ручки для электронных стабилизаторов, подходят для всех моделей с диаметром рукоятки до 3.3 см. Рукоятки улучшают стабильность захвата, снижают раскачку камеры, делают движения оператора более плавными. Угол наклона ручек регулируется. 4 резьбовых гнезда 1/4"-20 позволяют установить дополнительные аксессуары: например, компактный осветитель или накамерный монитор. Пластиковые ребристые накладки улучшают захват ручек в ладонях.

  • Материалы: алюминиевый сплав, пластик
  • Размеры: 47 х 17 х 5 см
  • Вес: 574 г
  • Вес брутто: 820 г