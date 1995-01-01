Рукоятки Puluz PU369 алюминиевые, для стабилизатора
Код товара:УТ-00082600
Артикул:PU369
Товар не найден
Характеристики
Страна производстваКитай
Вид стабилизатораАксессуары
Описание
Универсальные ручки для электронных стабилизаторов, подходят для всех моделей с диаметром рукоятки до 3.3 см. Рукоятки улучшают стабильность захвата, снижают раскачку камеры, делают движения оператора более плавными. Угол наклона ручек регулируется. 4 резьбовых гнезда 1/4"-20 позволяют установить дополнительные аксессуары: например, компактный осветитель или накамерный монитор. Пластиковые ребристые накладки улучшают захват ручек в ладонях.
- Материалы: алюминиевый сплав, пластик
- Размеры: 47 х 17 х 5 см
- Вес: 574 г
- Вес брутто: 820 г