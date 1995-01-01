Рукоятки Puluz PU369 алюминиевые, для стабилизатора

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Код товара: УТ-00082600 Артикул: PU369 Код товара: УТ-00082600 Артикул: PU369 Страна производства Китай Вид стабилизатора Аксессуары Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Страна производства Китай Вид стабилизатора Аксессуары Описание Универсальные ручки для электронных стабилизаторов, подходят для всех моделей с диаметром рукоятки до 3.3 см. Рукоятки улучшают стабильность захвата, снижают раскачку камеры, делают движения оператора более плавными. Угол наклона ручек регулируется. 4 резьбовых гнезда 1/4"-20 позволяют установить дополнительные аксессуары: например, компактный осветитель или накамерный монитор. Пластиковые ребристые накладки улучшают захват ручек в ладонях. Материалы: алюминиевый сплав, пластик

Размеры: 47 х 17 х 5 см

Вес: 574 г

Вес брутто: 820 г Видео Наш обзор

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