Рукоятка-поплавок Puluz PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
Код товара:УТ-00076343
Артикул:PU329Y
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПоплавок
Описание
Рукоятка для удобного захвата экшен-камеры. Обладает положительной плавучестью, камера не утонет при случайном падении в воду, а оранжевый наконечник поможет найти ее на поверхности воды. В комплекте идет тонкий ремешок на запястье, но мы рекомендуем заменить его на ремешок-поплавок Puluz PU155 – он более комфортный, а также повышает плавучесть и заметность камеры.
Рукоятка выполнена из легкого АБС пластика и покрыта резиной для надежного захвата.
- Размеры: 17.5 х 4 см
- Вес брутто: 120 г