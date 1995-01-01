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Рукоятка-поплавок Puluz PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая

  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
  • PU329Y Floating Handle Hand Grip, оранжевая
Код товара:УТ-00076343
Артикул:PU329Y

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рукоятка для удобного захвата экшен-камеры. Обладает положительной плавучестью, камера не утонет при случайном падении в воду, а оранжевый наконечник поможет найти ее на поверхности воды. В комплекте идет тонкий ремешок на запястье, но мы рекомендуем заменить его на ремешок-поплавок Puluz PU155 – он более комфортный, а также повышает плавучесть и заметность камеры.

Рукоятка выполнена из легкого АБС пластика и покрыта резиной для надежного захвата.

  • Размеры: 17.5 х 4 см
  • Вес брутто: 120 г