Держатель Puluz PU3079R позволяет устанавливать камеры, вспышки, мониторы и другие аксессуары на трубы круглого или квадратного профиля (перила, поручни, велосипедные рули, ножки штатива), а также на плоские столешницы. Этот многофункциональный аксессуар может использоваться как в студии, так и при съемке на локациях. Он состоит из 2 частей: клешнеобразного зажима с шириной захвата от 13 до 38 мм и шарнирного кронштейна типа Magic Arm, который позволяет наклонять и поворачивать установленное оборудование. Оба шарнирных соединения кронштейна одновременно фиксируются и освобождаются одним винтом с барашковой головкой, отсюда и название – Magic Arm. С обеих сторон кронштейна – винты 1/4"-20.

Части могут использоваться как совместно, так и отдельно друг от друга. Они выполнены из прочного алюминиевого сплава и с легкостью выдерживают даже полнокадровую зеркальную камеру. На клешни зажима нанесены резиновые накладки, которые улучшают захват и позволяют не царапать поверхность. На тыльной стороне клешни расположено 2 резьбовых гнезда: 1/4"-20 и 3/8"-16.