Кистевой неопреновый ремень с дополнительным страховочным креплением на запястье обеспечивает комфорт и безопасность при съемке: камера не выскользнет из рук, поэтому вам не требуется постоянно сжимать кисть, можно давать ей отдых в промежутках между снимками. Наиболее полечен при использовании тяжелых камер в течение длительного времени: ремень снижает мышечную усталость. Выполнен из мягкого и дышащего неопрена, не вызывает дискомфорта или аллергических реакций кожи. Часть, которая крепится на запястье, можно отстегнуть при желании.

Ремень устанавливается в штативное гнездо и правую проушину камеры – он совместим со всеми камерами, имеющими широкие проушины для ремня. Штативное гнездо дублируется снизу, поэтому вам не нужно каждый раз снимать ремень при установке камеры на штатив или другой держатель.