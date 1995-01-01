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Кистевой ремень Puluz PU224 Neoprene Wrist Strap, черный

  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
  • PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
Код товара:УТ-00076319
Артикул:PU224

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Кистевой неопреновый ремень с дополнительным страховочным креплением на запястье обеспечивает комфорт и безопасность при съемке: камера не выскользнет из рук, поэтому вам не требуется постоянно сжимать кисть, можно давать ей отдых в промежутках между снимками. Наиболее полечен при использовании тяжелых камер в течение длительного времени: ремень снижает мышечную усталость. Выполнен из мягкого и дышащего неопрена, не вызывает дискомфорта или аллергических реакций кожи. Часть, которая крепится на запястье, можно отстегнуть при желании.

Ремень устанавливается в штативное гнездо и правую проушину камеры – он совместим со всеми камерами, имеющими широкие проушины для ремня. Штативное гнездо дублируется снизу, поэтому вам не нужно каждый раз снимать ремень при установке камеры на штатив или другой держатель.

  • Основной материал: неопрен
  • Длина кистевой накладки: 13 х 7.2 см
  • Длина ремешка на запястье: 27.5 х 6 см
  • Вес: 75 г