Кистевой ремень Puluz PU224 Neoprene Wrist Strap, черный
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Характеристики
Описание
Кистевой неопреновый ремень с дополнительным страховочным креплением на запястье обеспечивает комфорт и безопасность при съемке: камера не выскользнет из рук, поэтому вам не требуется постоянно сжимать кисть, можно давать ей отдых в промежутках между снимками. Наиболее полечен при использовании тяжелых камер в течение длительного времени: ремень снижает мышечную усталость. Выполнен из мягкого и дышащего неопрена, не вызывает дискомфорта или аллергических реакций кожи. Часть, которая крепится на запястье, можно отстегнуть при желании.
Ремень устанавливается в штативное гнездо и правую проушину камеры – он совместим со всеми камерами, имеющими широкие проушины для ремня. Штативное гнездо дублируется снизу, поэтому вам не нужно каждый раз снимать ремень при установке камеры на штатив или другой держатель.
- Основной материал: неопрен
- Длина кистевой накладки: 13 х 7.2 см
- Длина ремешка на запястье: 27.5 х 6 см
- Вес: 75 г