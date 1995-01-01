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Зажим Puluz PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры

  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
  • PU196 Universal Fixing Clamp для крепления экшн-камеры
Код товара:УТ-00076314
Артикул:PU196

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Струбцинный зажим Puluz PU196 позволяет установить экшн-камеру на различные трубы (ветки, перила, поручни, ножки штатива) диаметром от 8 до 40 мм. Крепление полностью выполнено из металла, что обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкции. Для крепления камер GoPro предусмотрен башмак под их стандартную быстросъемную площадку. Рядом расположен стандартный штативный винт 1/4"-20: если у вас другая модель камеры, можно снять башмак (он крепится на нескольких винтах) и закрепить камеру через штативное гнездо. На губах зажима имеются толстые резиновые накладки, которые позволяют не царапать поверхность и улучшают сцепление с ней. Зажим PU196 также можно использовать для крепления вспышек, светодиодных осветителей и других аксессуаров.

  • Материалы: алюминиевый сплав, резина
  • Диаметр трубы: 8 ~ 40 мм
  • Размеры: 83 х 65 х 45 мм
  • Вес: 155 г
  • Вес брутто: 0.21 кг