Тройная присоска с креплением для экшн-камер типа GoPro. Позволяет быстро установить камеру на любую гладкую поверхность: глянцевый пластик, полированный металл, стекло, кафель и так далее. Обратите внимание, что эта присоска не подходит для съемки на высокой скорости (с большим сопротивлением воздуха). Для безопасности рекомендуем всегда использовать страховочный тросик, чтобы не потерять камеру, если присоска отклеится от поверхности.

Материалы: резина, АБС пластик

Вес: 100 г

Вес брутто: 0.12 кг