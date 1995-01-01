Присоска для экшн-камер Puluz PU164B Triangle Suction Cup Mount
Код товара:УТ-00076307
Артикул:PU164B
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПрисоска
Описание
Тройная присоска с креплением для экшн-камер типа GoPro. Позволяет быстро установить камеру на любую гладкую поверхность: глянцевый пластик, полированный металл, стекло, кафель и так далее. Обратите внимание, что эта присоска не подходит для съемки на высокой скорости (с большим сопротивлением воздуха). Для безопасности рекомендуем всегда использовать страховочный тросик, чтобы не потерять камеру, если присоска отклеится от поверхности.
- Материалы: резина, АБС пластик
- Вес: 100 г
- Вес брутто: 0.12 кг