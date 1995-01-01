Чехол Puluz PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
Код товара:УТ-00076297
Артикул:PU102
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Чехол дляЭкшен-камер
Описание
Небольшой кейс-ракушка Puluz PU102 подойдет для ношения экшен-камеры типа GoPro HERO и нескольких аксессуаров для нее: например, для пары запасных батарей, USB кабеля, зарядного устройства, нескольких креплений. Жесткий корпус чехла с мягкой вспененной подкладкой обеспечивает отличную защиту от случайных ударов, пыли, влаги и грязи. Чехол выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку, также для ношения предусмотрена широкая ручка.
- Материалы: нейлон, EVA-пена
- Размеры: 23 х 17 х 7 см (внешние)
- Вес: 252 г
- Вес брутто: 0.28 кг