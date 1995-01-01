Небольшой кейс-ракушка Puluz PU102 подойдет для ношения экшен-камеры типа GoPro HERO и нескольких аксессуаров для нее: например, для пары запасных батарей, USB кабеля, зарядного устройства, нескольких креплений. Жесткий корпус чехла с мягкой вспененной подкладкой обеспечивает отличную защиту от случайных ударов, пыли, влаги и грязи. Чехол выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку, также для ношения предусмотрена широкая ручка.

Материалы: нейлон, EVA -пена

EVA Размеры: 23 х 17 х 7 см (внешние)

Вес: 252 г

Вес брутто: 0.28 кг