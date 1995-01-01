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Чехол Puluz PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный

  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
  • PU102 для экшн-камер, 23x17x7 см, черный
Код товара:УТ-00076297
Артикул:PU102

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Небольшой кейс-ракушка Puluz PU102 подойдет для ношения экшен-камеры типа GoPro HERO и нескольких аксессуаров для нее: например, для пары запасных батарей, USB кабеля, зарядного устройства, нескольких креплений. Жесткий корпус чехла с мягкой вспененной подкладкой обеспечивает отличную защиту от случайных ударов, пыли, влаги и грязи. Чехол выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку, также для ношения предусмотрена широкая ручка.

  • Материалы: нейлон, EVA-пена
  • Размеры: 23 х 17 х 7 см (внешние)
  • Вес: 252 г
  • Вес брутто: 0.28 кг