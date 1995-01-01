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Крепление на шлем Puluz PU04, для экшен-камеры

  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
  • PU04, для экшен-камеры
Код товара:УТ-00076296
Артикул:PU04

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Крепление на вентилируемый шлем для экшен-камер GoPro HERO. Два ремня пропускаются в вентиляционные отверстия и затягиваются – простое и эффективное решение, обеспечивающее качественное видео «от первого лица». Для установки камеры требуется быстросъемная площадка-пряжка (GoPro Buckle), которая не входит в комплект.

  • Материалы: нейлон, пластик
  • Длина: 24 см
  • Вес: 24.5
  • Вес брутто: 0.05 кг