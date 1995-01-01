Крепление на шлем Puluz PU04, для экшен-камеры
Код товара:УТ-00076296
Артикул:PU04
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКрепление
Описание
Крепление на вентилируемый шлем для экшен-камер GoPro HERO. Два ремня пропускаются в вентиляционные отверстия и затягиваются – простое и эффективное решение, обеспечивающее качественное видео «от первого лица». Для установки камеры требуется быстросъемная площадка-пряжка (GoPro Buckle), которая не входит в комплект.
- Материалы: нейлон, пластик
- Длина: 24 см
- Вес: 24.5
- Вес брутто: 0.05 кг