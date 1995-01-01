Крепление на шлем Puluz PU04, для экшен-камеры

<















>











Код товара: УТ-00076296 Артикул: PU04 Код товара: УТ-00076296 Артикул: PU04 Тип аксессуара Крепление Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Крепление Описание Крепление на вентилируемый шлем для экшен-камер GoPro HERO. Два ремня пропускаются в вентиляционные отверстия и затягиваются – простое и эффективное решение, обеспечивающее качественное видео «от первого лица». Для установки камеры требуется быстросъемная площадка-пряжка (GoPro Buckle), которая не входит в комплект. Материалы: нейлон, пластик

Длина: 24 см

Вес: 24.5

Вес брутто: 0.05 кг Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.