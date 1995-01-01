Штативный адаптер Puluz PU03 для экшн-камер типа GoPro

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Код товара: УТ-00076295 Артикул: PU03 Код товара: УТ-00076295 Артикул: PU03 Тип аксессуара Адаптер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Адаптер Описание Адаптер Puluz PU03 позволяет установить экшн-камеру с гребешковым креплением типа GoPro на стандартный штативный винт 1/4". Материал: АБС пластик. Вес: ~ 20 г. Видео Наш обзор

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