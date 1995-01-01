Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативный адаптер Puluz PU03 для экшн-камер типа GoPro

  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
  • PU03 для экшн-камер типа GoPro
Код товара:УТ-00076295
Артикул:PU03

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер Puluz PU03 позволяет установить экшн-камеру с гребешковым креплением типа GoPro на стандартный штативный винт 1/4". Материал: АБС пластик. Вес: ~ 20 г.