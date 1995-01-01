Крепление на руль Puluz PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
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Характеристики
Описание
Крепление Puluz PU193B Bike Handlebar Mount позволяет установить экшн-камеру на руль велосипеда или на аналогичную по размеру трубу диаметром от 15 до 40 мм. Крепление выполнено из пластика. Фиксируется без инструмента с помощью 2 болтов с накатанными головками, резиновые накладки улучшают сцепление с поверхностью и не царапают краску. Крепление очень компактное, что является преимуществом: при вибрациях, передаваемых от колес на руль при езде по неровным дорогам, длинный рычаг усиливал бы эффект раскачки, это значительно ухудшало бы качество изображения.
Наклон камеры вперед-назад свободно регулируется благодаря гребешковому креплению типа GoPro. Крепление совместимо со всеми экшн-камерами GoPro, а также с камерами других брендов, имеющих аналогичный механизм установки.
- Материалы: АБС пластик, металл
- Допустимый диаметр трубы: 15 ~ 40 мм
- Размеры: 8 х 6 х 1.8 см
- Вес: 47 г
- Вес брутто: 0.05 кг