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Крепление на руль Puluz PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры

  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
  • PU01 Handlebar Mount, для экшн-камеры
Код товара:УТ-00076294
Артикул:PU01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепление Puluz PU193B Bike Handlebar Mount позволяет установить экшн-камеру на руль велосипеда или на аналогичную по размеру трубу диаметром от 15 до 40 мм. Крепление выполнено из пластика. Фиксируется без инструмента с помощью 2 болтов с накатанными головками, резиновые накладки улучшают сцепление с поверхностью и не царапают краску. Крепление очень компактное, что является преимуществом: при вибрациях, передаваемых от колес на руль при езде по неровным дорогам, длинный рычаг усиливал бы эффект раскачки, это значительно ухудшало бы качество изображения.

Наклон камеры вперед-назад свободно регулируется благодаря гребешковому креплению типа GoPro. Крепление совместимо со всеми экшн-камерами GoPro, а также с камерами других брендов, имеющих аналогичный механизм установки.

  • Материалы: АБС пластик, металл
  • Допустимый диаметр трубы: 15 ~ 40 мм
  • Размеры: 8 х 6 х 1.8 см
  • Вес: 47 г
  • Вес брутто: 0.05 кг