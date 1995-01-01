Комплект аксессуаров Puluz PKT20 Surfing Accessories Kit 14 в 1 отлично подойдет для всех видов спорта и отдыха на воде.

В комплект входит:

желтая пластиковая рукоятка-поплавок с ремешком на руку

оранжевый поплавок-губка (клеится на тыльную сторону подводного бокса)

широкий оранжевый ремешок-поплавок на запястье

круглое клейкое крепление на каяк или доску для серфи нга

страховочное клейкое крепление со шнурком

прямая быстросъемн ая площадка для камеры

пара винтов для фиксации камеры (коротки и длинный)

сетчатый чехол 19.5 х 14.5 см для хранения всего комплекта

Набор защитит вашу камеру от утопления и позволит сделать множество эффектных кадров, а яркие цвета поплавков не дадут вам потерять упавшую камеру среди волн. Комплект подходит для всех камер GoPro, а также для камер других производителей с аналогичной системой крепления.

Вес брутто: 0.25 кг