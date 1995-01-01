Комплект аксессуаров Puluz PKT13 Surfing Accessories Kit 14 в 1, для экшн-камер, в кейсе
Код товара:УТ-00076286
Артикул:PKT13
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараКомплект аксессуаров
Описание
Комплект аксессуаров Puluz PKT20 Surfing Accessories Kit 14 в 1 отлично подойдет для всех видов спорта и отдыха на воде.
В комплект входит:
- желтая пластиковая рукоятка-поплавок с ремешком на руку
- оранжевый поплавок-губка (клеится на тыльную сторону подводного бокса)
- широкий оранжевый ремешок-поплавок на запястье
- круглое клейкое крепление на каяк или доску для серфинга
- страховочное клейкое крепление со шнурком
- прямая быстросъемная площадка для камеры
- пара винтов для фиксации камеры (коротки и длинный)
- мягкий сетчатый чехол 19.5 х 14.5 см
- кейс-ракушка на молнии, 23 х 17 см
Все аксессуары вместе с камерой компактно размещаются в компактном кейсе-ракушке, который защищает их от пыли, грязи и случайных ударов. У кейса металлический карабин, который позволяет повесить его на крючок или прицепить к сумке / рюкзаку.
Набор защитит вашу камеру от утопления и позволит сделать множество эффектных кадров, а яркие цвета поплавков не дадут вам потерять упавшую камеру среди волн. Комплект подходит для всех камер GoPro, а также для камер других производителей с аналогичной системой крепления.
Вес брутто: 0.41 кг