Легкий зонт для создания равномерного рассеянного света на большой площади. Зонты являются классическим инструментом фотографов, и это неудивительно — ведь они так удобны в работе и при транспортировке. Зонты Profoto обеспечивают великолепное освещение и изготавливаются с соблюдением самых строгих стандартов наших инструментов формирования света. Зонты доступны в 18 моделях и изготавливаются из высококачественных тканей, а металлические детали с обработанной поверхностью гарантируют многолетнюю службу.

Все зонты Profoto с глубоким куполом имеют углубленный, параболической формы купол. Чем больше его глубина, тем удобнее контролировать расходимость пучка света. Кроме того, формой и резкостью светового потока можно управлять, просто двигая ручку зонта вперед и назад. Прозрачные зонты рассеивают и смягчают свет, снижая контрастность. Они применяются для фотографии на просвет и оптимальны для создания мягкого освещения при съемке с очень близкого расстояния.

Рекомендуется для использования в качестве основного (рисующего) света.