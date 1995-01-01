Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Соты Profoto Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'

  • Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'
  • Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'
  • Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'
  • Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'
  • Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'
Код товара:УТ-00038261
Артикул:254645

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более контрастное освещение с выраженным «драматичным» эффектом игры свет и тени. Сотфбокс продается отдельно.

Материал: текстиль.