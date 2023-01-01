Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более контрастное освещение с выраженным «драматичным» эффектом игры свет и тени. Сотфбокс продается отдельно.