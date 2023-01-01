Соты Profoto Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'
Код товара : УТ-00038261
Артикул : 254645
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.160
Описание
Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более контрастное освещение с выраженным «драматичным» эффектом игры свет и тени. Сотфбокс продается отдельно.
Материал: текстиль.