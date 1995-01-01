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Соты Profoto Softgrid RFi 50° 120 см для октабокса RFI 4'

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Код товара: УТ-00038261 Артикул: 254645 Код товара: УТ-00038261 Артикул: 254645 Вес (брутто), кг 0.160 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.160 Описание Все софтбоксы RFi имеют утопленный в корпус рассеиватель, что позволяет устанавливать соты Softgrid. Сотовая решетка уменьшает угол рассеивания до 50°. Иными словами, соты Softgrid создают более контрастное освещение с выраженным «драматичным» эффектом игры свет и тени. Сотфбокс продается отдельно. Материал: текстиль. Видео Наш обзор

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