Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рассеиватель Profoto Flat Front Diffuser для софтбокса RFi 4x6'

Код товара:УТ-00038266
Артикул:254639

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Плоский фронтальный рассеиватель RFi устанавливается на прямоугольный или квадратный софтбокс RFi для получения полностью плоской поверхности. Он позволяет создать еще более мягкое освещение и получить более широкое световое пятно. Вы можете использовать его вместе со штатными рассеивателями, идущими в комплекте с софтбоксом, или отдельно от них. Экспериментируйте, каждый вариант дает разный характер освещения.