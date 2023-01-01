Плоский фронтальный рассеиватель RFi устанавливается на прямоугольный или квадратный софтбокс RFi для получения полностью плоской поверхности. Он позволяет создать еще более мягкое освещение и получить более широкое световое пятно. Вы можете использовать его вместе со штатными рассеивателями, идущими в комплекте с софтбоксом, или отдельно от них. Экспериментируйте, каждый вариант дает разный характер освещения.