Рассеиватель Profoto Flat Front Diffuser для софтбокса RFi 1.3x2'
Код товара:УТ-00038263
Артикул:254636
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.100
Описание
Плоский фронтальный рассеиватель RFi устанавливается на прямоугольный или квадратный софтбокс RFi для получения полностью плоской поверхности. Он позволяет создать еще более мягкое освещение и получить более широкое световое пятно. Вы можете использовать его вместе со штатными рассеивателями, идущими в комплекте с софтбоксом, или отдельно от них. Экспериментируйте, каждый вариант дает разный характер освещения.