Вспышка Profoto A1X для Fujifilm
Код товара : УТ-00038975
Артикул : 901207-EUR
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
9 ступеней (2.0 - 10)
Поворот головки
вверх (до 90°), в стороны
Зум головки
есть, автоматический или ручной, 32 - 105 мм без насадок, 14 - 24 мм с широкоугольным рассеивателем
Длительность импульса
1/20 000 - 1/800 с
Время полной перезарядки, min (с)
0.05 - 1 с
Питание
литий-ионный аккумулятор для A1X
Минимальное количество срабатываний
450 срабатываний на полной мощности
Физические характеристики
Вес
560 г (с аккумулятором)
Прочие особенности
Дата анонса
15.05.2019
Комплектация
вспышка, аккумулятор, зарядное устройство, подставка, купольный рассеиватель (Dome), отражатель (Bounce Card), USB кабель, кабель питания, чехол
Описание
Profoto A1X обладает превосходными характеристиками; головная часть имеет круглую форму, благодаря чему края светового пятна будут мягкими, что создает натуральный и красивый свет. Также вспышка оснащена магнитным креплением для быстрой и легкой установки специально разработанных светоформирующих инструментов. Более того, их можно устанавливать друг на друга, чтобы расширить творческие возможности. A1X также имеет встроенный светодиодный пилотный свет, который помогает выставить свет и оценить светотеневой рисунок.
Profoto A1X очень легко пользоваться. Меню легко читаемое, четкое и понятное. Как и со всеми источниками Profoto, все интуитивно понятно и не нужно разбираться в длинных инструкциях. A1X также обладает функционалом синхронизатора AirTTL. Режимы TTL и HSS позволяют делать профессиональные снимки легко и быстро, а встроенный синхронизатор дает возможность управлять другими источниками света при помощи A1X.
Profoto A1X – это не только накамерный свет, это еще очень эффективный выносной источник света. Собственная литий ионная батарея высокой емкости работает в 4 раза дольше щелочных батарей без потери производительности и скорости перезарядки, так что снимать можно гораздо дольше без риска пропустить. A1X всегда будет успевать за вами, так как скорость ее перезарядки в 4 раза выше, чем у обычных накамерных вспышек и составляет 1.0 сек. на полной мощности. Проще говоря, ни один кадр не ускользнет.
Ключевые особенности
• Круглая голова.
• Функционал AirTTL и HSS.
• Магнитная система крепления (заявлен патент) для установки светоформирующих насадок.
• Светоформирующие насадки доступны в комплекте и по отдельности.
• Встроенный светодиодный пилотный свет.
• Функционал синхронизатора Air Remote.
• Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея.
• 450 импульсов на полной мощности от одного заряда батареи.
• Время перезарядки 1.0s.
• Режимы TTL/MAN.
• Встроенный механизм зуммирования с возможность ручного управления.
• Подсветка автофокуса (AF assist).
• Большой дисплей высокого разрешения.