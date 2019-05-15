Profoto A1X обладает превосходными характеристиками; головная часть имеет круглую форму, благодаря чему края светового пятна будут мягкими, что создает натуральный и красивый свет. Также вспышка оснащена магнитным креплением для быстрой и легкой установки специально разработанных светоформирующих инструментов. Более того, их можно устанавливать друг на друга, чтобы расширить творческие возможности. A1X также имеет встроенный светодиодный пилотный свет, который помогает выставить свет и оценить светотеневой рисунок.

Profoto A1X очень легко пользоваться. Меню легко читаемое, четкое и понятное. Как и со всеми источниками Profoto, все интуитивно понятно и не нужно разбираться в длинных инструкциях. A1X также обладает функционалом синхронизатора AirTTL. Режимы TTL и HSS позволяют делать профессиональные снимки легко и быстро, а встроенный синхронизатор дает возможность управлять другими источниками света при помощи A1X.

Profoto A1X – это не только накамерный свет, это еще очень эффективный выносной источник света. Собственная литий ионная батарея высокой емкости работает в 4 раза дольше щелочных батарей без потери производительности и скорости перезарядки, так что снимать можно гораздо дольше без риска пропустить. A1X всегда будет успевать за вами, так как скорость ее перезарядки в 4 раза выше, чем у обычных накамерных вспышек и составляет 1.0 сек. на полной мощности. Проще говоря, ни один кадр не ускользнет.

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