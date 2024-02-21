Фотоальбом Полином 20 листов 23х28 см, магнитный, «SPb city art: orange»
Код товара : УТ-00075477
Артикул : FA 20М.007-3
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Альбомы
Материал страниц
Магнитные листы
Материал обложки
Бумага (картон)
Тип фотоальбома
Магнитный
Тематика
Путешествие
Размер альбома
размер листа: 23 х 28 см
Количество листов / страниц
20 / 40
Крепление фотографий
магнитная пленка
Крепление страниц
спираль
Описание
Фотоальбом на 20 магнитных листов. Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке - вертикально, горизонтально, по диагонали. Формат изображения любой - практически до А4. Переплет: спираль. Страницы: бумажные.
Держать такой фотоальбом в руках приятно и трогательно, ведь в нем лучшие моменты вашей жизни, он сохранит Ваши воспоминания в одном месте, напомнит Вам детские ощущения от просмотра фотокарточек, соберет всю семью за дружным просмотром превратит ваш вечер в теплый и уютный. Альбом отлично подойдет для фотографий на память о путешествии в Санкт-Петербург.