Альбом для 200 фотографий формата 10х15 см (по 2 фото на странице). Очень милый рисованный дизайн с парой котят-путешественников – этот альбом может стать отличным сувениром на память о посещении Петербурга. Твердая обложка из картона, белые пластиковые страницы скреплены методом термосварки. Пластиковые кармашки – это удобный способ для быстрого размещения фотографий, а также защита от пыли, влаги и отпечатков пальцев. Серия «Приключения хвостиков» выпускается в нескольких размерах и вариантах дизайна.

Характеристики