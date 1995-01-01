Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, на объектив 77 мм
Код товара:УТ-00076638
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_77mm
Код товара:УТ-00076638
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_77mm
Быстросъемные кольца для крепления телесуфлеров Pixaero Mobus на камеру. На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется. Накрутите подходящее кольцо на объектив. Теперь суфлер одевается и снимается с объектива одним движением. Надежность конструкции позволяет снимать в движении с рук или стедикама.
Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление
Быстросъемные кольца PIXAERO для крепления телесуфлеров Mobus на камеру
Переходное кольцо PIXAERO специально разработано для крепления телесуфлёров Mobus на камеру. Благодаря наличию резьбы на объективах, вы сможете легко и быстро установить подходящее кольцо на объектив.
Надежное крепление и удобство использования
Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO позволяет снимать в движении с рук или стедикама, обеспечивая стабильное и качественное изображение.
Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus, вы получаете надежное и удобное крепление, которое позволит вам комфортно и продуктивно работать на съемочной площадке.
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