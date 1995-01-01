Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO для крепления телесуфлеров Mobus на камеру

Переходное кольцо PIXAERO специально разработано для крепления телесуфлёров Mobus на камеру. Благодаря наличию резьбы на объективах, вы сможете легко и быстро установить подходящее кольцо на объектив.

Надежное крепление и удобство использования

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO позволяет снимать в движении с рук или стедикама, обеспечивая стабильное и качественное изображение.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus, вы получаете надежное и удобное крепление, которое позволит вам комфортно и продуктивно работать на съемочной площадке.