Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, на объектив 72 мм
Код товара:УТ-00076640
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_72mm
Код товара:УТ-00076640
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_72mm
Быстросъемные кольца для крепления телесуфлеров Pixaero Mobus на камеру. На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется. Накрутите подходящее кольцо на объектив. Теперь суфлер одевается и снимается с объектива одним движением. Надежность конструкции позволяет снимать в движении с рук или стедикама.
Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлера: быстросъемное и надежное крепление
Быстросъемные кольца PIXAERO Mobus предназначены для крепления телесуфлеров на камеру. Они обеспечивают удобство и быстроту установки и снятия суфлера с объектива, что особенно актуально при съемке в движении.
На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Диаметр резьбы всегда маркируется, что позволяет подобрать подходящее переходное кольцо.
Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO гарантирует стабильность и качество изображения при съемке с рук или стедикама.
Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлера, вы получаете удобство, быстроту и надежность крепления, а также высокое качество изображения при съемке.
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