Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлера: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO Mobus предназначены для крепления телесуфлеров на камеру. Они обеспечивают удобство и быстроту установки и снятия суфлера с объектива, что особенно актуально при съемке в движении.

На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Диаметр резьбы всегда маркируется, что позволяет подобрать подходящее переходное кольцо.

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO гарантирует стабильность и качество изображения при съемке с рук или стедикама.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлера, вы получаете удобство, быстроту и надежность крепления, а также высокое качество изображения при съемке.