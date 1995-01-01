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Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, на объектив 72 мм

  • для телесуфлера Mobus, 72 мм
  • для телесуфлера Mobus, 72 мм
  • для телесуфлера Mobus, 72 мм
Код товара:УТ-00076640
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_72mm

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлера: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO Mobus предназначены для крепления телесуфлеров на камеру. Они обеспечивают удобство и быстроту установки и снятия суфлера с объектива, что особенно актуально при съемке в движении.

На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Диаметр резьбы всегда маркируется, что позволяет подобрать подходящее переходное кольцо.

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO гарантирует стабильность и качество изображения при съемке с рук или стедикама.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлера, вы получаете удобство, быстроту и надежность крепления, а также высокое качество изображения при съемке.