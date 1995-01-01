Переходное кольцо Pixaero для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца Pixaero Mobus предназначены для крепления телесуфлёров на камеру. Они обеспечивают удобство и быстроту установки и снятия суфлёра с объектива, что особенно актуально при съемке в движении.

На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Диаметр резьбы всегда маркируется, что позволяет выбрать подходящее переходное кольцо.

Надежность конструкции переходного кольца Pixaero гарантирует стабильность и качество изображения при съемке с рук или стедикама.

Выбирая переходное кольцо Pixaero для телесуфлёра Mobus, вы получаете удобство, быстроту и надежность крепления, что позволит вам сосредоточиться на создании качественного контента.