Переходное кольцо Pixaero для телесуфлёра Mobus, быстросъёмное, 62мм
Код товара:УТ-00076637
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_62mm
Код товара:УТ-00076637
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_62mm
Быстросъемные кольца для крепления телесуфлеров Pixaero Mobus на камеру. На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется. Накрутите подходящее кольцо на объектив. Теперь суфлер одевается и снимается с объектива одним движением. Надежность конструкции позволяет снимать в движении с рук или стедикама.
Переходное кольцо Pixaero для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление
Быстросъемные кольца Pixaero Mobus предназначены для крепления телесуфлёров на камеру. Они обеспечивают удобство и быстроту установки и снятия суфлёра с объектива, что особенно актуально при съемке в движении.
На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Диаметр резьбы всегда маркируется, что позволяет выбрать подходящее переходное кольцо.
Надежность конструкции переходного кольца Pixaero гарантирует стабильность и качество изображения при съемке с рук или стедикама.
Выбирая переходное кольцо Pixaero для телесуфлёра Mobus, вы получаете удобство, быстроту и надежность крепления, что позволит вам сосредоточиться на создании качественного контента.
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