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Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, на объектив 58 мм

  • для телесуфлера Mobus, 58 мм
  • для телесуфлера Mobus, 58 мм
  • для телесуфлера Mobus, 58 мм
Код товара:УТ-00076635
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_58mm

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO для крепления телесуфлеров Mobus на камеру

Переходное кольцо PIXAERO специально разработано для крепления телесуфлёра Mobus на камеру. Благодаря наличию резьбы на объективах, вы сможете легко и быстро установить подходящее кольцо.

Надежная конструкция и удобство использования

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO позволяет снимать в движении с рук или стедикама. Благодаря быстросъемному креплению, суфлер можно легко одевать и снимать с объектива одним движением.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus, вы получаете надежное и удобное крепление для вашей камеры, которое позволит вам снимать качественные видео в любых условиях.