Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, на объектив 58 мм
Код товара:УТ-00076635
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_58mm
Код товара:УТ-00076635
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_58mm
Быстросъемные кольца для крепления телесуфлеров Pixaero Mobus на камеру. На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется. Накрутите подходящее кольцо на объектив. Теперь суфлер одевается и снимается с объектива одним движением. Надежность конструкции позволяет снимать в движении с рук или стедикама.
Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление
Быстросъемные кольца PIXAERO для крепления телесуфлеров Mobus на камеру
Переходное кольцо PIXAERO специально разработано для крепления телесуфлёра Mobus на камеру. Благодаря наличию резьбы на объективах, вы сможете легко и быстро установить подходящее кольцо.
Надежная конструкция и удобство использования
Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO позволяет снимать в движении с рук или стедикама. Благодаря быстросъемному креплению, суфлер можно легко одевать и снимать с объектива одним движением.
Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus, вы получаете надежное и удобное крепление для вашей камеры, которое позволит вам снимать качественные видео в любых условиях.
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