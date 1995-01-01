Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO для крепления телесуфлеров Mobus на камеру

Переходное кольцо PIXAERO специально разработано для крепления телесуфлёра Mobus на камеру. Благодаря наличию резьбы на объективах, вы сможете легко и быстро установить подходящее кольцо.

Надежная конструкция и удобство использования

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO позволяет снимать в движении с рук или стедикама. Благодаря быстросъемному креплению, суфлер можно легко одевать и снимать с объектива одним движением.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus, вы получаете надежное и удобное крепление для вашей камеры, которое позволит вам снимать качественные видео в любых условиях.