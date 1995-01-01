Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO для крепления телесуфлеров Mobus на камеру

Переходное кольцо PIXAERO специально разработано для крепления телесуфлёров Mobus на камеру. Благодаря наличию резьбы диаметром 46 мм, кольцо легко и быстро устанавливается на объектив камеры.

Надежное крепление и возможность съемки в движении

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO позволяет снимать в движении с рук или стедикама. Благодаря быстросъемному креплению, суфлер легко одевается и снимается с объектива одним движением, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus, вы получаете надежное и удобное крепление, которое позволит вам снимать качественные и яркие видео в любых условиях.