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Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, на объектив 46 мм

  • для телесуфлера Mobus, 46 мм
  • для телесуфлера Mobus, 46 мм
  • для телесуфлера Mobus, 46 мм
Код товара:УТ-00076633
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_46mm

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus: быстросъемное и надежное крепление

Быстросъемные кольца PIXAERO для крепления телесуфлеров Mobus на камеру

Переходное кольцо PIXAERO специально разработано для крепления телесуфлёров Mobus на камеру. Благодаря наличию резьбы диаметром 46 мм, кольцо легко и быстро устанавливается на объектив камеры.

Надежное крепление и возможность съемки в движении

Надежность конструкции переходного кольца PIXAERO позволяет снимать в движении с рук или стедикама. Благодаря быстросъемному креплению, суфлер легко одевается и снимается с объектива одним движением, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании.

Выбирая переходное кольцо PIXAERO для телесуфлёра Mobus, вы получаете надежное и удобное крепление, которое позволит вам снимать качественные и яркие видео в любых условиях.