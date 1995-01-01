Переходное кольцо Pixaero Mobus 43мм - это незаменимый аксессуар для тех, кто работает с телесуфлёрами. Оно обеспечивает быстрое и надежное крепление устройства на камеру, что значительно упрощает процесс работы.

Особенностью данного переходного кольца является его быстросъемная конструкция. Это значит, что суфлер можно легко и быстро надеть и снять с объектива всего одним движением. Это особенно удобно при съемке в движении, когда нет времени на долгую настройку оборудования.

Также стоит отметить, что на объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется, что позволяет подобрать подходящее переходное кольцо.

Надежность конструкции переходного кольца Pixaero Mobus 43мм позволяет снимать в движении с рук или стедикама, не беспокоясь о возможных поломках или потере крепления.

Выбирая переходное кольцо Pixaero Mobus 43мм, вы получаете удобный и надежный аксессуар для работы с телесуфлёрами, который значительно облегчит вашу работу и сделает ее более комфортной.