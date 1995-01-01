Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, 40,5 мм

  • для телесуфлера Mobus, 40,5 мм
  • для телесуфлера Mobus, 40,5 мм
  • для телесуфлера Mobus, 40,5 мм
Код товара:УТ-00076634
Артикул:PIXAERO_Adapter Ring_40mm

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Быстросъемные кольца для крепления телесуфлеров Pixaero Mobus на камеру. На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется. Накрутите подходящее кольцо на объектив. Теперь суфлер одевается и снимается с объектива одним движением. Надежность конструкции позволяет снимать в движении с рук или стедикама.