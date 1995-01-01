Переходное кольцо Pixaero для телесуфлера Mobus, 40,5 мм

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Код товара: УТ-00076634 Артикул: PIXAERO_Adapter Ring_40mm Код товара: УТ-00076634 Артикул: PIXAERO_Adapter Ring_40mm Быстросъемные кольца для крепления телесуфлеров Pixaero Mobus на камеру. На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется. Накрутите подходящее кольцо на объектив. Теперь суфлер одевается и снимается с объектива одним движением. Надежность конструкции позволяет снимать в движении с рук или стедикама. Товар не найден Задать вопрос Описание Быстросъемные кольца для крепления телесуфлеров Pixaero Mobus на камеру. На объективах есть резьба для крепления светофильтра. Ее диаметр всегда маркируется. Накрутите подходящее кольцо на объектив. Теперь суфлер одевается и снимается с объектива одним движением. Надежность конструкции позволяет снимать в движении с рук или стедикама. Видео Наш обзор

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