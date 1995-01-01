Сумочка PGYTECH Wash Pouch выполнена практически в тех же размерах, что и органайзер PGYTECH Tech Organizer, но эта модель предназначается не для технических аксессуаров, а для предметов личной гигиены. Удобный вариант для путешествий, командировок, туристических походов: внутрь помещается зубная щетка и тюбик пасты, несколько небольших флаконов с кремами / шампунями / косметикой, бритва, мыльница и так далее. Сумка широко раскрывается (на все 180°), обеспечивая удобный доступ ко всему содержимому. Боковые внутренние карманы не пропускают влагу, поэтому в них можно положить влажную щетку, небольшое полотенце или губку для тела.

Полужесткий корпус типа «ракушка» предотвращает повреждение содержимого, даже если вы положите сумочку в забитый доверху рюкзак. Синтетическая ткань внешней отделки и молнии YKK обладают защитой от брызг воды. Благодаря вшитой тканевой петельке сумку можно в открытом виде повесить на крючок или поручень в ванной комнате или туалете. Также предусмотрена небольшая внешняя ручка из плотной стропы.

Держатели для флаконов рассчитаны на 3 цилиндрических флакона диаметром до 35 мм или 3 прямоугольных флакона до 50 х 30 мм в сечении, высотой до 17 см. Внутрь помещаются зубные щетки длиной до 20 см и электробритвы до 17 х 6 см.

Сумочку не рекомендуется стирать в стиральной машинке, но можно протирать влажной тканью или губкой.