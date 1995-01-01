Держатель для телефона PGYTECH Versatile Smartphone Holder

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072567 Артикул : P-CG-187

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Универсальный держатель для телефонов шириной от 60 до 92 мм. Широкие губки с мягкими силиконовыми накладками надежно удерживают смартофон, даже если вы пользуетесь защитным чехлом. Очень легко устанавливается и снимается: для раскрытия зажима нажмите на боковую кнопку. Холодный башмак позволяет дополнительно установить какой-либо аксессуар: например, небольшой осветитель или приемник для радиомикрофона. В основании держателя расположено стандартное штативное гнездо 1/4"-20. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Универсальный держатель для телефонов шириной от 60 до 92 мм. Широкие губки с мягкими силиконовыми накладками надежно удерживают смартофон, даже если вы пользуетесь защитным чехлом. Очень легко устанавливается и снимается: для раскрытия зажима нажмите на боковую кнопку. Холодный башмак позволяет дополнительно установить какой-либо аксессуар: например, небольшой осветитель или приемник для радиомикрофона. В основании держателя расположено стандартное штативное гнездо 1/4"-20. Материалы: полиамид, силикон

Размеры: 78 х 33 х 25 мм

Размеры корпуса: 161 х 33 х 30.5 мм

Вес: 32 г

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