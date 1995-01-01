Держатель для телефона PGYTECH Versatile Smartphone Holder
Код товара : УТ-00072567
Артикул : P-CG-187
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Универсальный держатель для телефонов шириной от 60 до 92 мм. Широкие губки с мягкими силиконовыми накладками надежно удерживают смартофон, даже если вы пользуетесь защитным чехлом. Очень легко устанавливается и снимается: для раскрытия зажима нажмите на боковую кнопку. Холодный башмак позволяет дополнительно установить какой-либо аксессуар: например, небольшой осветитель или приемник для радиомикрофона. В основании держателя расположено стандартное штативное гнездо 1/4"-20.
- Материалы: полиамид, силикон
- Размеры: 78 х 33 х 25 мм
- Размеры корпуса: 161 х 33 х 30.5 мм
- Вес: 32 г