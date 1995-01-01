Описание

Крепление PGYTECH U-Bolt Mount предназначено прежде всего для мотоциклистов и велосипедистов-экстремалов: это максимально надежный металлический крепеж, который будет удерживать камеру даже при езде на высоких скоростях, при сильной тряске, выполнении прыжков и других трюков. Крепление устанавливается на руль, зеркало заднего вида, дуги защитного каркаса или другие трубы диаметром от 13 до 33 мм, при этом положение камеры настраивается свободно: ее можно вращать на все 360°, а также наклонять в диапазоне +/- 90° (положение фиксируется барашковой рукояткой). Монтаж осуществляется с помощью U-образного стального болта, пары гаек и ключа (все необходимое идет в комплекте). Благодаря двум резиновым накладкам разной величины, крепление адаптируется как под узкие, так и под широкие трубы, при этом не оставляя царапин на поверхности.

Крепление также может использоваться для установки телефона – необходимо докупить только сам зажим-адаптер. При использовании 360° (VR) камер, мы советуем также использовать телескопическую колонну 96cm Extendable Selfie Stick: при установке за спиной она даст прекрасный вид «от третьего лица», как в компьютерное игре.

В комплекте идет:

Крепление U-Bolt Mount с винтом 1/4"

Адаптер с холодным башмаком CapLock Quick Release Clamp

Адаптер с гребешком для экшен-камер GoPro + винт для него

Большая резиновая прокладка для труб от 12.7 до 23 мм

Малая резиновая про кладка для труб от 23 до 33 мм

Рожковый ключ

2 плоские шайбы

2 гроверные шайбы

2 мягких накладки

2 стяжки для кабеля

Характеристики