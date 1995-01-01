Крепление на руль для смартфона PGYTECH Smartphone Handlebar Mount совместимо с большинством телефонов, а также с рулями диаметром 8 ~ 16 и 21 ~ 35 мм. Первый вариант, в частности, подходит для установки на зеркала заднего вида. Пользуйтесь приложением для навигации, спортивными приложениями, слушайте музыку, общайтесь или направьте камеру вперед для записи вашего путешествия.

Держатель устанавливается без помощи инструментов. Положение телефона свободно регулируется благодаря шаровому кронштейну. Держатель выполнен из прочных материалов: частично из алюминиевого сплава, частично из нейлона, армированного стекловолокном. Благодаря мягким силиконовым накладкам корпус телефона не царапается. Телефон фиксируется со всех четырех сторон, что обеспечивает дополнительную безопасность при езде по неровным дорогам. В нижнем держателе предусмотрена прорезь для подключения USB-C или Lightning кабеля.

Совместимые телефоны: