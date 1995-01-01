Запасные крепления PGYTECH Quick Beads Slim предназначены только для ремней серии Slim. Здесь используются более тонкие шнурки (1 мм), и сами «бусинки» меньшего диаметра, они не совместимы с ремнями других серий. Шнурки бусинок легко привязываются в проушину, а затем заводятся в соответствующие пазы адаптера вашего ремня и плотно фиксируются (до щелчка). Сердечник шнурка из СВМПЭ обеспечивает безопасную нагрузку в 30 кг. Обратите внимание: шнурки Slim двухслойные: как только верхний слой перетрется и под ним покажется желтый сердечник, шнурок необходимо заменить.

Подобные быстросъемные крепления позволяют быстро отстегнуть ремень, когда он не нужен (к примеру, при установке камеры на штатив или электронный стабилизатор), а также перестегивать разные типы ремней (плечевой, кистевой) или менять камеры. Благодаря использованию высокопрочных материалов, каждый комплект с легкостью прослужит вам от одного до нескольких лет, в зависимости от интенсивности использования.

В комплекте: 2 черных и 2 оранжевых «бусинки» Quick Beads Slim (1 мм).