Защитный чехол PGYTECH P-60A-061 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, зелёный
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Описание
Защитите свой DJI Osmo Pocket 3 или 4 при транспортировке и хранении с помощью защитного чехла PGYTECH. Чехол полностью закрывает устройство и имеет встроенное отделение для двух карт памяти microSD, четырех магнитных светофильтров и оригинального широкоугольного объектива DJI. Защелка надежно фиксирует чехол, когда вы в движении, и быстро открывается для удобного доступа к камере.
Внутренняя поверхность из мягкой микрофибры предотвращает появление царапин, а вырезы с силиконовыми вставками защищают стабилизатор, объектив, экран и кнопки от ударов и падений. Две точки крепления позволяют присоединить ремешок на запястье или плечо для удобной переноски без использования рук. Корпус имеет приятное на ощупь покрытие Soft-touch с противоскользящей текстурой на задней панели для надежного захвата. В комплект входят шнурок и набор наклеек для самостоятельного оформления.
Особенности:
- 4 слота для магнитных фильтров
- 2 слота для карт microSD
- Место для широкоугольного объектива DJI
- Две точки крепления для запястья или плечевого ремня
- Чехол представлен в чёрном, розовом и ярко-зелёном цвете.
Характеристики:
- Совместимость: DJI Osmo Pocket 3 / 4
- Материалы: пластик, силикон, микрофибра
- Рабочая температура: от -20 до +40 °C
- Размеры: 136 x 60 x 47 мм
- Вес нетто: 92,8 г