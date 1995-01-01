Защитите свой DJI Osmo Pocket 3 или 4 при транспортировке и хранении с помощью защитного чехла PGYTECH. Чехол полностью закрывает устройство и имеет встроенное отделение для двух карт памяти microSD, четырех магнитных светофильтров и оригинального широкоугольного объектива DJI. Защелка надежно фиксирует чехол, когда вы в движении, и быстро открывается для удобного доступа к камере.

Внутренняя поверхность из мягкой микрофибры предотвращает появление царапин, а вырезы с силиконовыми вставками защищают стабилизатор, объектив, экран и кнопки от ударов и падений. Две точки крепления позволяют присоединить ремешок на запястье или плечо для удобной переноски без использования рук. Корпус имеет приятное на ощупь покрытие Soft-touch с противоскользящей текстурой на задней панели для надежного захвата. В комплект входят шнурок и набор наклеек для самостоятельного оформления.

Особенности:

4 слота для магнитных фильтров

2 слота для карт microSD

Место для широкоугольного объектива DJI

Две точки крепления для запястья или плечевого ремня

Чехол представлен в чёрном, розовом и ярко-зелёном цвете.

Характеристики: