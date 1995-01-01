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Защитный чехол PGYTECH P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный

  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
  • P-60A-060 для DJI Osmo Pocket 3 / 4, черный
Код товара:УТ-00094107
Артикул:P-60A-060

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Защитите свой DJI Osmo Pocket 3 или 4 при транспортировке и хранении с помощью защитного чехла PGYTECH. Чехол полностью закрывает устройство и имеет встроенное отделение для двух карт памяти microSD, четырех магнитных светофильтров и оригинального широкоугольного объектива DJI. Защелка надежно фиксирует чехол, когда вы в движении, и быстро открывается для удобного доступа к камере.

Внутренняя поверхность из мягкой микрофибры предотвращает появление царапин, а вырезы с силиконовыми вставками защищают стабилизатор, объектив, экран и кнопки от ударов и падений. Две точки крепления позволяют присоединить ремешок на запястье или плечо для удобной переноски без использования рук. Корпус имеет приятное на ощупь покрытие Soft-touch с противоскользящей текстурой на задней панели для надежного захвата. В комплект входят шнурок и набор наклеек для самостоятельного оформления.

Особенности:

  • 4 слота для магнитных фильтров
  • 2 слота для карт microSD
  • Место для широкоугольного объектива DJI
  • Две точки крепления для запястья или плечевого ремня
  • Чехол представлен в чёрном, розовом и ярко-зелёном цвете.

Характеристики:

  • Совместимость: DJI Osmo Pocket 3 / 4
  • Материалы: пластик, силикон, микрофибра
  • Рабочая температура: от -20 до +40 °C
  • Размеры: 136 x 60 x 47 мм
  • Вес нетто: 92,8 г