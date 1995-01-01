Photography Gloves Fingerless – это летний вариант перчаток от PGYTECH. Они эффективно отводят пот, а верхний слой из натуральной кожи в области ладони обеспечивает надежный захват: камеры (и другая техника) не скользят в руках, а также не натирают ладони при длительном использовании. Поскольку кончики пальцев остаются открытыми, вы сохраняете полный контроль: кнопки, диски, джойстики, экраны с сенсорным управлением – работать со всем этим легко и просто. Внутренний амортизирующий слой поглощает вибрацию и несильные удары.

Тыльная сторона ладони выполнена из дышащего сетчатого материала, поэтому кожа остается сухой, носить эти перчатки вполне комфортно даже в жаркую погоду. Перчатки плотно подгоняются по руке с помощью ремня на «липучке», а нейлоновая петелька в области запястья позволяет с легкостью надевать и снимать их с руки. За эту же петельку их можно подвесить при необходимости.

Помимо фотографии и кино-/видеопроизводства, перчатки Photography Gloves Fingerless отлично подходят для различных видов спорта (велопрогулки, гребля на лодках), походов и туризма. Они защищают ладони от заноз и мозолей, обеспечивая при этом комфорт для кожи. Перчатки выполнены из высокопрочных, износостойких материалов, они смогут прослужить вам не один сезон. Перчатки можно стирать вручную в теплой воде при использовании мягких моющих средств (например, обычного мыла). Стирка в стиральной машине и химчистка запрещены: элементы из натуральной кожи их не перенесут. Не оставляйте перчатки надолго под прямым солнечным светом.

Перчатки выпускаются в 3 размерах. Чтобы определить подходящий размер, измерьте вашу ладонь от кончика среднего пальца до запястья:

М: 16-17 см (ширина ладони 7-8 см)

L: 17-18 см ( ширина ладони 8-9 см)

см) XL: 18-19 см ( ширина ладони 9-10 см)

При сомнениях, выберите перчатки большего размера.

Photography Gloves Fingerless оптимально подходят для теплого времени года, для температур не ниже +10° С. Для весны / осени / мягкой зимы выпускается модель Photography Gloves Professional – они рассчитаны на температуры от +10° до -10° С. Для использования в экстремальные морозы (до -35°) PGYTECH выпускает серию перчаток Master, которая отличается откидной варежкой и встроенной электрической грелкой на базе графена и литиевого аккумулятора 4000 мАч.

Характеристики