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Светофильтр PGYTECH Vario ND для Osmo Pocket 3 и 4

Код товара:УТ-00094106
Артикул:P-60A-080

Товар не найден

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Описание

Светофильтр переменной оптической плотности для камер Osmo Pocket 3 и Osmo Pocket 4. Ограничивает светопропускание на 2-5 ступеней (ND4 - ND32), позволяя увеличить выдержку, сделать движения в кадре более плавными и кинематографичными, убрать эффект стробирования. Фильтр выполнен в алюминиевой оправе из оптического стекла производства AGC (Asahi Glass, Япония). Многослойное двустороннее покрытие защищает от бликов, жировых загрязнений, масляных разводов и царапин. Фильтр удерживается на камере с помощью магнитов.

Фильтр очень легкий, поэтому подвес камеры не испытывает повышенных нагрузок.

  • Размеры: 17 х 15.8 х 4 мм
  • Вес: 1.67 г