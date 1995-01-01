Светофильтр PGYTECH Vario ND для Osmo Pocket 3 и 4



Код товара: УТ-00094106 Артикул: P-60A-080 Код товара: УТ-00094106 Артикул: P-60A-080 Светофильтр переменной оптической плотности для камер Osmo Pocket 3 и Osmo Pocket 4. Ограничивает светопропускание на 2-5 ступеней (ND4 - ND32), позволяя увеличить выдержку, сделать движения в кадре более плавными и кинематографичными, убрать эффект стробирования. Фильтр также повышает контраст и насыщенность цвета. Выполнен в алюминиевой оправе из оптического стекла производства AGC (Asahi Glass, Япония). Многослойное двустороннее покрытие защищает от бликов, жировых загрязнений, масляных разводов и царапин. Фильтр удерживается на камере с помощью магнитов. Товар не найден Задать вопрос Описание Светофильтр переменной оптической плотности для камер Osmo Pocket 3 и Osmo Pocket 4. Ограничивает светопропускание на 2-5 ступеней (ND4 - ND32), позволяя увеличить выдержку, сделать движения в кадре более плавными и кинематографичными, убрать эффект стробирования. Фильтр выполнен в алюминиевой оправе из оптического стекла производства AGC (Asahi Glass, Япония). Многослойное двустороннее покрытие защищает от бликов, жировых загрязнений, масляных разводов и царапин. Фильтр удерживается на камере с помощью магнитов. Фильтр очень легкий, поэтому подвес камеры не испытывает повышенных нагрузок. Размеры: 17 х 15.8 х 4 мм

Вес: 1.67 г Видео Наш обзор

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