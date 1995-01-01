Клетка PGYTECH Osmo 360 Camera Cage
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Описание
Металлическая клетка для экшн-камеры DJI Osmo 360. Обеспечивает камере дополнительную противоударную защиту, а также возможность установки аксессуаров, для чего предусмотрен c одной стороны имеется холодный башмак, а с другой – гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. К примеру, можно поставить внешний микрофон или лампу подсветки. При этом доступ ко всем органам управления и USB интерфейсу остается свободным. Внутренние микрофоны камеры также не блокируются, а батарею можно менять, не вытаскивая камеру из клетки.
Клетка совместима с системой быстросъемных креплений DJI, а также оснащена проушиной для крепления страховочного ремешка. В комплекте с клеткой идет силиконовая защита для объективов и корпуса камеры.
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
- Размеры: 86.3 х 73 х 28 мм
- Вес: 37 г (только клекта), 76 г (клетка с силиконовой защитой)
- Совместимые модели: DJI Osmo 360 (первого поколения)