Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Клетка PGYTECH Osmo 360 Camera Cage

  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
  • Osmo 360 Camera Cage
Код товара:УТ-00090865
Артикул:P-63B-010

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Металлическая клетка для экшн-камеры DJI Osmo 360. Обеспечивает камере дополнительную противоударную защиту, а также возможность установки аксессуаров, для чего предусмотрен c одной стороны имеется холодный башмак, а с другой – гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. К примеру, можно поставить внешний микрофон или лампу подсветки. При этом доступ ко всем органам управления и USB интерфейсу остается свободным. Внутренние микрофоны камеры также не блокируются, а батарею можно менять, не вытаскивая камеру из клетки.

Клетка совместима с системой быстросъемных креплений DJI, а также оснащена проушиной для крепления страховочного ремешка. В комплекте с клеткой идет силиконовая защита для объективов и корпуса камеры.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Размеры: 86.3 х 73 х 28 мм
  • Вес: 37 г (только клекта), 76 г (клетка с силиконовой защитой)
  • Совместимые модели: DJI Osmo 360 (первого поколения)