Металлическая клетка для экшн-камеры DJI Osmo 360. Обеспечивает камере дополнительную противоударную защиту, а также возможность установки аксессуаров, для чего предусмотрен c одной стороны имеется холодный башмак, а с другой – гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. К примеру, можно поставить внешний микрофон или лампу подсветки. При этом доступ ко всем органам управления и USB интерфейсу остается свободным. Внутренние микрофоны камеры также не блокируются, а батарею можно менять, не вытаскивая камеру из клетки.

Клетка совместима с системой быстросъемных креплений DJI, а также оснащена проушиной для крепления страховочного ремешка. В комплекте с клеткой идет силиконовая защита для объективов и корпуса камеры.