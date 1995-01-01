PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 40L – большой и легкий фоторюкзак в туристическом стиле, в который поместится 1 камера с 3-5 объективами, 16" ноутбук и различные аксессуары. Доступ к основному отделению осуществляется через спинку, которая откидывается на 180° в сторону для удобства укладки техники и организации внутреннего пространства перегородками на липучках. Ноутбук находится в отдельном кармане непосредственно на спинке. Также предусмотрен верхний отсек в стиле ролл-топ для личных вещей, передний карман для небольших предметов, 2 кармана по бокам.

Для ситуаций, когда необходимо быстро достать камеру, имеется доступ через боковой клапан. Внутри этого клапана имеется кармашек для аксессуаров, включая фирменные ячейки для запасных аккумуляторов с ползунками-индикаторами (свежий / севший). Эластичные шнурки по бокам позволяют закрепить какие-нибудь легкие предметы: к примеру, свернутую верхнюю одежду. Благодаря большой глубине боковых карманов в них удобно носить бутылки / термосы или туристические штативы. В комплекте идет 2 ремешка, позволяющих закрепить что-либо габаритное снизу (палатку, туристический коврик).

Эргономика рюкзаков OnePro Ultralight Backpack на 30 и 40 литров обладает рядом отличий от базовой 20-литровой версии. Во-первых, здесь используется двойная интегрированная рама AceFrame, благодаря которой между непосредственно рюкзаком и вашей спиной появляется небольшое пространство, что обеспечивает отличную вентиляцию. Поясничный выступ и широкий поясной ремень дают возможность перенести большую часть нагрузки с плеч в район таза – это значительно снижает мышечную усталость после длительного ношения рюкзака. Поясной ремень можно снять, когда он не нужен. Высота крепления лямок настраивается под размеры вашего тела (2 положения). При этом размер отсека под фототехнику здесь такой же, как и у 20-литровой версии, но получается гораздо больше места для личных вещей (еды, одежды, аксессуаров).

Как и у всех рюкзаков серии, здесь используются широкие плечевые лямки, смягченные внутренним наполнителем, есть карман для телефона (на правой лямке) и точки для крепления карабина / пряжки для камеры (на левой), а также регулируемая по высоте нагрудная стяжка (съемная). Основным материалом является нейлон высокой плотности с водоотталкивающей пропиткой, а передняя часть рюкзака дополнительно покрыта водонепроницаемым ТПУ покрытием: к примеру, рюкзак можно положить лицом вниз в мокрую траву, а какие-либо загрязнения легко смахиваются влажной тряпкой. При попадании под ливень или затяжной дождь используйте специальный чехол-дождевик, который хранится в отдельном кармане в нижней части спинки.

Характеристики: