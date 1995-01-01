PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 20L – компактный и легкий фоторюкзак в туристическом стиле, в который поместится 1 камера с 3-5 объективами, 14" ноутбук и различные аксессуары. Доступ к основному отделению осуществляется через спинку, которая откидывается на 180° в сторону для удобства укладки техники и организации внутреннего пространства перегородками на липучках. Ноутбук находится в отдельном кармане непосредственно на спинке. Также предусмотрен верхний отсек в стиле ролл-топ для личных вещей, передний карман для небольших предметов, 2 кармана по бокам.

Для ситуаций, когда необходимо быстро достать камеру, имеется доступ через боковой клапан. Внутри этого клапана имеется кармашек для аксессуаров, включая фирменные ячейки для запасных аккумуляторов с ползунками-индикаторами (свежий / севший). Эластичные шнурки по бокам позволяют закрепить какие-нибудь легкие предметы: к примеру, свернутую верхнюю одежду. Благодаря большой глубине боковых карманов в них удобно носить бутылки / термосы или туристические штативы. В комплекте идет 2 ремешка, позволяющих закрепить что-либо габаритное снизу (палатку, туристический коврик).

Рюкзак обладает профессиональной эргономикой: дышащая спинка AirFoam со встроенным металлическим каркасом, широкие плечевые лямки, смягченные внутренним наполнителем, карман для телефона и точки для крепления карабина / пряжки для камеры (PGYTECH Beetle) на лямках, регулируемая по высоте нагрудная стяжка (съемная). Основным материалом является нейлон высокой плотности с водоотталкивающей пропиткой, а передняя часть рюкзака дополнительно покрыта водонепроницаемым ТПУ покрытием: к примеру, рюкзак можно положить лицом вниз в мокрую траву, а какие-либо загрязнения легко смахиваются влажной тряпкой.

В целом, OnePro Ultralight Backpack 20L ориентирован больше на подростков и женщин легкой комплекции, либо же для мужчин, желающих выходить в путешествие с минимально возможным весом. Также он хорошо подходит для повседневного городского использования. Помимо 20-литровой существует средняя версия на 30 литров (совместимая с «ручной кладью» авиакомпаний) и большая на 40 литров. Каждая выпускается в 3 цветах: черном, зеленом и фиолетовом.

Характеристики