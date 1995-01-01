PGYTECH OnePro ST (Super Telephoto) – специальная версия рюкзака OnePro, предназначенная для сверхдлиннофокусных объективов. В него легко помещаются такие объективы как 600/4, 800/5.6, 1200/8 и другие крупные модели длиной до 56 см (вместе с камерой) и диаметром до 17.5 см. Внутреннее пространство организовано не совсем обычным образом: вместо множества перегородок здесь используется одна верхняя, с отверстием для объектива. Пара уплотненных съемных чехлов, в каждый из которых помещается пара объективов обычного размера (24-70/2.8, 85/1.4 и т.п.) или же вспышек, придерживают большой объектив по бокам. На дне располагается съемная мягкая панель и еще два боковых охватывающих уплотнителя. В итоге объектив получается надежно, плотно зафиксирован и не болтается при ходьбе. Передняя часть рюкзака откидывается на всю длину для удобства укладки, вы также можете лишь немного приоткрыть верх, чтобы вытащить камеру, когда рюкзак стоит вертикально.

Одним из главных преимуществ рюкзаков OnePro является жесткий алюминиевый каркас спинки, так называемая 3D рама. Она придает спинке жесткость, благодаря чему большая часть нагрузки переносится с плеч и спины область поясницы. Спинка снабжена широкими вентиляционными карманами и ребристым уплотнителем. Очень широкие лямки и широкий пояс, дополнительно смягченные подкладкой из дышащего вспененного материала, отлично распределяют нагрузку, поэтому рюкзак не вызывает дискомфорта даже при полной загрузке. Спинка регулируется по высоте (относительно лямок).

С обеих сторон снаружи располагаются широкие боковые карманы на молнии для аксессуаров и личных вещей, а также открытые карманы для бутылки воды, термоса или штатива. В закрытых карманах имеются органайзеры для различных мелочей (кабели, USB аккумуляторы, зарядные устройства и так далее). Спереди сверху есть еще 1 карман на молнии. Кроме того, прошивка лентой MOLLE по бокам, эластичная шнуровка спереди и петли в нижней части позволяют закрепить снаружи различные крупногабаритные вещи: например, свернутую куртку, туристический коврик или палатку, подсумок для котелка и так далее. На плечевой лямке есть карман для телефона / рации / небольшой фляжки, также предусмотрены карманы на молнии на поясном ремне (поясной ремень съемный). На левой лямке имеются точки крепления для металлической пряжки PGYTECH Beetle, которая позволяет дать рукам отдых между съемками (пряжка продается отдельно). Есть потайной кармашек для Apple AirTag или схожего по размерам GPS-трекера.

Помимо плечевых лямок у рюкзака имеется верхняя ручка и крепление на тележку.

OnePro ST выпускается в одном цвете: ночной камуфляж. В комплекте идет дождевой чехол расцветки осенний камуфляж. Без дождевика ткань рюкзака обладает защитой от брызг, но при попадании под затяжной дождь она начнет постепенно пропускать влагу через швы (как и другие рюкзаки), поэтому дождевик рекомендуется не забывать дома.

В целом PGYTECH OnePro ST – это профессиональный фоторюкзак, спроектированный специально для длиннофокусной оптики. Он очень комфортен в ношении и позволяет размещать даже очень большие объективы вместе с камерой и блендой в рабочем положении. Таким образом, вы будете готовы к съемке за считанные секунды. При этом рюкзак обеспечивает надежную защиту техники от грязи, осадков и случайных ударов.

Характеристики

Размеры внешние: 62 х 30 х 25 см

62 х 30 х 25 см Размеры внутренние: 59 х 27 х 22 см

59 х 27 х 22 см Материалы: экстерьер: 100% полиэстер, подкладка: 100% нейлон

экстерьер: 100% полиэстер, подкладка: 100% нейлон Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера (в т.ч. с батарейной ручкой) с установленным телеобъективом до 1200mm f/8 + до 4 объективов обычного размера (16-35/2.8, 24-70/2.8 и т.п.), планшет 10"

зеркальная или беззеркальная камера (в т.ч. с батарейной ручкой) с установленным телеобъективом до 1200mm f/8 + до 4 объективов обычного размера (16-35/2.8, 24-70/2.8 и т.п.), планшет 10" Физические характеристики

Вес: 2.2 кг (без перегородок), 2.82 кг (полный)

Комплектация